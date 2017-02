Ark Survival Evolved: Für Nintendo Switch nicht in Planung

Derzeit haben die Entwickler von Studio Wildcard keine Pläne, das Survival-Abenteuer "Ark: Survival Evolved" auf die Switch zu bringen. So richtig endgültig klingt die Absage allerdings nicht.

Das Survial-Spiel "Ark: Survival Evolved" ist bereits auf mehreren Plattformen vertreten. Dazu zählen der PC und die beiden New-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Anfang März wird mit der Nintendo Switch eine weitere neue Konsole veröffentlicht, die zumindest in der Theorie unterstützt werden könnte. Die Praxis sieht allerdings ganz anders aus.

In den offiziellen Foren schrieb ein Entwickler von "Ark: Survival Evolved", dass vorerst nicht mit einer Switch-Version des Titels gerechnet werden sollte: "Wir haben derzeit keine Pläne für die Nintendo Switch. Jedoch werde ich mir genau anschauen, wie sich die Konsole zum Launch schlagen wird." Die Entwickler werden wohl abwarten, wie die neue Konsole auf dem Massenmarkt ankommen wird. Zudem ist nicht ganz klar, ob die Leistung der Konsole ein Spiel wie "Ark: Survival Evolved" stemmen kann.

Erscheinen wird die Nintendo Switch übrigens am 3. März 2017 zum Preis von 330 Euro. Vorbestellen lässt sich die Hardware kaum noch, da in so ziemlich allen Ländern die von Nintendo zugesicherten Exemplare per Vorbestellung reserviert wurden.

