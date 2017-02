BioWare: Neue Marke könnte den Blickwinkel auf Action-Titel grundlegend verändern

In einer aktuellen Investorenkonferenz hat der Electronic Arts CEO Andrew Wilson noch einige weitere Details zur neuen und weiterhin unangekündigten Marke von BioWare bekanntgegeben.

Im Rahmen des aktuellsten Quartalsberichts hatte Electronic Arts bereits vor kurzem bekanntgegeben, das man bis Ende März 2018 eine komplett neue Marke aus dem Hause BioWare auf den Markt bringen wird. Allzu viele Details waren jedoch noch nicht bekannt.

Nun sind jedoch einige weitere Informationen aufgetaucht, die Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, im Rahmen der Investorenkonferenz mitgeteilt hat. Demnach soll die komplett neue Marke auch "neue Konzepte, neue Gameplaymechaniken und neue Geschichten" zu bieten haben, die in einem einzigartigen neuen Universum angesiedelt sind.

Desweiteren sagte Wilson: "Dieses Spiel hat das Potenzial die Art, wie die Leute über einen Action-Titel denken, fundamental durcheinander zu bringen und Freunde zusammenzubringen, um in einer anregenden neuen Art miteinander zu spielen. Wir sind sehr auf die Zukunft dieser neuen Marke und ihrer Fähigkeit ein großes, globales Publikum anzusprechen, gespannt."

Electronic Arts hat sich im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichtes zu den kommenden Spielen geäußert. Thematisiert wurden "Star Wars Battlefront 2", das neu...

Außerdem hat Wilson bestätigt, dass es sich um ein Action-Adventure handeln wird. Somit wird BioWare für diesen Titel Abstand vom Rollenspiel-Genre nehmen. Schließlich beobachtet man immer häufiger, dass verschiedene Genres in einzelnen Spielen miteinander verschmolzen werden. "Wenn ihr über dieses Spiel nachdenkt, dann solltet ihr an die großartige RPG-Charakterentwicklung und den Handlungsfortschritt denken, für die BioWare bekannt ist, aber in einer Welt mit mehr Action und mehr Adventure, was zu einer der größeren Kategorien in Spielen heranwächst", heißt es im Weiteren.

Weitere Details sollen im Laufe des Jahres enthüllt werden.

Quelle: WCCFtech

Auch interessant