Conan Exiles: Nächstes Update soll die Server-Lags reduzieren

Laut offiziellen Angaben wird derzeit fieberhaft an einem neuen Update zum Open-World-MMO "Conan Exiles" gearbeitet. Mit diesem sollen unter anderem die Server-Lags verringert werden.

In dieser Woche startete das mit zahlreichen Vorschusslorbeeren bedachte Open-World-Online-Rollenspiel "Conan Exiles" offiziell in die Early-Access-Phase.

Offiziellen Angaben zufolge ließ der entsprechende Hype nicht lange auf sich warten. Stattdessen tummelten sich bereits am Launch-Tag zwischenzeitlich bis zu 40.000 Spieler gleichzeitig auf den Servern, die zwischenzeitlich spürbar unter dem Ansturm zu leiden hatten. Unter anderem klagten die Nutzer über unschöne Lags, die dem Spielspaß mitunter einen Strich durch die Rechnung machten.

Wie es seitens Funcom heißt, befindet sich allerdings schon ein Patch in der Testphase, mit dem es den störenden Lags an den Kragen gehen soll. Wann dieser im Endeffekt veröffentlicht werden soll, ließ sich der Publisher zwar nicht entlocken, veröffentlichte aber zumindest einen Change-Log, der euch verrät, was sich mit dem nächsten Update zu "Conan Exiles" im Detail ändert.

Conan Exiles: Der Change-Log zum kommenden Update

Removing network congestion from big buildings, reducing lag

Disable random NPC taunts during combat

Fixing an issue with some players getting stuck after character creation

Adding a GUI to the server settings allowing server admins to ban players

Fixing a bug where loading screens disappear (showing main menu or the world)

Fixing incorrect settings on port values for servers, making it less likely you will be disconnected when entering a new server

Adding a "Show full servers" checkbox to the server window

Introduce a possible fix for building pieces not loading properly

Graphics driver check on startup, encouraging you to update if needed

Several other minor tweaks and improvements

