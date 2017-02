Cyber Danganronpa VR: Findet offenbar den Weg in den Westen

Allem Anschein nach könnte die schräge PlayStation VR-Demo "Cyber Danganronpa VR" auch im Westen erscheinen. Dies lässt zumindest ein entsprechender Eintrag der PEGI vermuten.

Seit dem offiziellen Launch von Sonys Virtual-Reality-Headset PlayStation VR ist das ursprünglich als Tech-Demo geplante "Cyber Danganronpa VR Class Trial" in Asien erhältlich.

Wer einen entsprechenden Account sein Eigen nennen sollte, hat seitdem die Möglichkeit, aus dem PlayStation Store in Hong Kong eine Version herunterzuladen, die mit englischen Untertiteln versehen wurde. Diese ist es auch, die offenbar auf kurz oder lang den Weg nach Europa finden wird.

Dies geht zumindest aus einem entsprehenden Eintrag des Pan European Game Information-Boards (kurz: PEGI) hervor. Da eine offizielle Ankündigung noch auf sich warten lässt, ist allerdings unklar, wann es hierzulande im Endeffekt so weit sein wird.

In "Cyber Danganronpa VR" nehmen die Spieler an einer rund zehn Minuten langen Diskussion in einem Klassenraum teil. Dabei fliegen ‚Wahrheitskugeln‘ und Wörter durch den Raum. Am Ende wartet eine grausame Bestrafung. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verrät euch ein Blick auf das folgende Video.

Quelle: Play3

