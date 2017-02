Dark Souls 3: Nächste Woche erscheint ein Patch

Das Action-Rollenspiel "Dark Souls 3" wird in der nächsten Woche auch einen neuen Softwareflicken erhalten, der einige weitere Anpassungen vornehmen soll.

Bandai Namco Entertainment und From Software haben nun bekanntgegeben, dass das Action-Rollenspiel "Dark Souls 3" in der kommenden Woche einen neuen Patch erhalten wird. Demnach soll bereits am 8. Februar 2017 ein Softwareflicken erscheinen, der größtenteils einige Glitches behebt, die im PvP-Aspekt des Spiels ausgenutzt wurden. Zudem sollte nun während eines Bosskampfes kein anderer Spieler mehr in eure Welt eindringen können.

Außerdem haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass die Server am 8. Februar 2017 auch für einige Zeit offline sein werden. Die passenden Zeiten für die verschiedenen Plattformen hat man auch bekanntgegeben:

PC – 9 Uhr bis 11 Uhr

PS4 – 2 Uhr bis 4 Uhr

Xbox One – 2 Uhr bis 8 Uhr

Hier sind nun auch die englischsprachigen Patchnotes:

Fixed issue where a player could invade another player during a boss battle.

Fixed issue where an enchantment could be applied to weapons which normally could not be enchanted.

Fixed issue where, when items are used while casting magic, display glitches could occasionally occur.

Fixed issue where it was possible to cancel immediately into a second magic spell after casting the first one.

Fixed issue where the first part of a skill action could be skipped.

Fixed issue where a single item could be used indefinitely.

Zudem sollte man nicht vergessen, dass die zweite Erweiterung "The Ringed City" am 28. März 2017 erscheinen wird.

