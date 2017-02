Death Stranding: Spielidee laut Kojima am besten für den Markt geeignet

Der Spieleschöpfer Hideo Kojima hat sich in einem aktuellen Interview ein weiteres Mal zu "Death Stranding" geäußert und betont, dass die Idee am besten für den Markt geeignet sei.

In einem aktuellen Interview hat Hideo Kojima einmal mehr über den in der Entwicklung befindlichen Action-Titel "Death Stranding" gesprochen. Dabei hat er unter anderem bestätigt, dass man eine neue Spielidee entwirft, die laut Kojima derzeit am besten für den Markt geeignet sei. Allerdings möchte Kojima zu dieser Spielidee noch nicht allzu viele Details verraten.

Gegenüber Glixel sagte Kojima, dass er nach dem Abschied von Konami und der Neugründung von Kojima Productions erst einmal entscheiden musste, was er als nächstes entwickeln möchte. Jedoch habe er immer so viele Ideen, die sich allesamt überdecken. So sagte Kojima: "Ich hatte einige ganz besonders im Kopf und wir wählten letztlich das Spiel, was zuallererst am besten für den Markt geeignet wäre und welches wir besonders gerne machen wollten. Das war Death Stranding.“

Die Idee für "Death Stranding" hätte er jedoch noch nicht bei Konami gehabt, womit es eine komplett neue Spielidee sei. Seiner Meinung nach sollte man etwas erschaffen, was auch zu der Zeit passt. "Es gibt jeden Tag neue Nachrichten und die Menschen auf der Welt verändern sich die ganze Zeit über“, so Kojima. Man sollte eine Idee zeitnah umsetzen, da sie sonst irgendwann nicht mehr zeitgemäß sei.

Dann bleibt nur zu hoffen, dass "Death Stranding" nicht allzu lange auf sich warten lässt.

