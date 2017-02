Deus Ex Mankind Divided: Für 14,99 Euro auf Steam und Franchise Sale

"Deus Ex: Mankind Divided" zum Sparpreis kaufen: Auf Steam werden für den Titel aktuell nur rund 15 Euro fällig. Aber auch andere Spiele aus der Reihe sind einige Tage lang günstiger zu haben.

Falls ihr in den vergangenen Monaten mit dem Kauf von "Deus Ex: Mankind Divided" geliebäugelt habt, aber euch der Preis zu hoch war, bietet sich in diesen Tagen eine gute Gelegenheit, den Titel zum Schnäppchenpreis nachzuholen. Auf Steam wird "Deus Ex: Mankind Divided" derzeit zum Preis von schlappen 14,99 Euro verkauft. Gegenüber dem Standardbetrag, der beim Kauf fällig wird, ist das eine Ersparnis von satten 70 Prozent. Ein wenig beeilen müsst ihr euch aber, denn das Angebot gilt nur bis zum 6. Februar 2017.

Günstiger kaufen könnt ihr auch die digitale Deluxe Edition von "Deus Ex: Mankind Divided". Sie schlägt mit 35,08 Euro zu Buche, was einem Rabatt von 56 Prozent entspricht. Für 47,98 Euro (minus 54 Prozent) erhaltet ihr ein Paket mit dem Steam Controller. Wollt ihr euch hingegen mit älteren Spielen der Reihe beschäftigen – beispielsweise mit "Deus Ex: Human Revolution" – ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen, dann geht auch das. Den kompletten Franchise-Sale auf Steam findet ihr hier.

