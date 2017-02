Wie Square Enix bekannt gab, wird "Dissidia: Final Fantasy" in der Tat den Weg auf die Konsolen finden. Versprochen werden dabei verschiedene spielerische Verbesserungen sowie ein Story-Modus.

Nachdem es zunächst hieß, dass der Fighting-Titel "Dissidia: Final Fantasy" ausschließlich in den japanischen Arcade-Hallen zur Verfügung gestellt wird, liefen die Spieler umgehend Sturm.

Um den verantwortlichen Publisher Square Enix zu einem Umdenken zu bewegen, wurden verschiedene Petitionen ins Leben gerufen – mit Erfolg. So wurde in einer aktuellen Mitteilung bestätigt, dass "Dissidia: Final Fantasy" in der Tat den Weg auf die Konsolen finden wird. Welche Systeme im Detail mit dem Spiel bedacht werden, wurde zwar nicht verraten, es liegt aber sicherlich die Vermutung nahe, dass sich unter diesen die PS4 befindet.

Dissidia Final Fantasy: Erscheint mit einem Story-Modus für die Konsolen

Doch warum wurde die Konsolen-Version von "Dissidia Final Fantasy" nicht im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der "Final Fantasy"-Franchise präsentiert? Laut dem zuständigen Produzenten Ichiro Hazama ist diese Entscheidung auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich die Konsolen-Umsetzung des Fighting-Titels noch in einem recht frühen Stadium befindet.

Hinzukommt, dass bis zum Konsolen-Release von "Dissidia Final Fantasy" noch einige Zeit ins Land gehen wird, da die Umsetzung nicht nur verschiedene spielerische Verbesserungen spendiert bekommt, sondern darüber hinaus mit einem exklusiven Story-Modus aufwarten soll.

Zudem möchte Hazama gewährleisten, dass die hohen Erwartungen der Spieler erfüllt werden.

Quelle: DualShockers

