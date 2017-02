Escape from Tarkov: Customs-Karte wird Überarbeitungen erhalten

Battlestate Games hat nun einige Anpassungen an der Customs-Karte des MMO-Shooters "Escape from Tarkov" vorgenommen. Unter anderem wurde die Fabrik noch einmal erweitert.

Die Verantwortlichen von Battlestate Games haben nun bekanntgegeben, dass die Customs-Karte aus dem MMO-Shooter "Escape from Tarkov" einige Überarbeitungen erhalten wird.

Dadurch wird das Gebiet nun einen Weg zu bieten haben, um den Fluss zu überqueren. Desweiteren wird die Fabrik noch mehr erweitert, während auch verborgene Pfade, neues Loot und weitere Spawnpunkte für die Spieler integriert werden. Somit können sich all diejenigen, die derzeit das Spiel ausgiebig spielen können, ein weiteres Mal auf Erkundungstour begeben.

Im Übrigen soll "Escape from Tarkov" ein storygetriebener MMO-Shooter werden, der in der fiktionalen, russischen Stadt Tarkov im Jahre 2028 angesiedelt ist. Dabei wird Tarkov in einen Krieg zwischen zwei privaten Militärfirmen hineingezogen. Die Zivilisten wurden bereits evakuiert, sodass lediglich die Soldaten und einige Rebellen in der Stadt zu finden sind.

Später in diesem Jahr soll zudem eine geschlossene Beta-Version bereitgestellt werden, für die man sich hier einschreiben kann.

Quelle: WCCFtech

