Fallout Shelter: Erscheint kommende Woche fÃ¼r Xbox One

"Fallout Shelter" kann in Kürze auch auf der Xbox One gespielt werden. Bethesda und Microsoft haben heute bestätigt, dass der Launch für diese Plattform in der kommenden Woche erfolgen wird. Gleiches gilt für die Windows 10-Version.

Microsoft und Bethesda haben mitgeteilt, dass der Mobile-Titel "Fallout Shelter" in der kommenden Woche für die Xbox One und Windows 10 veröffentlicht wird. Der Launch soll am 7. Februar 2017 erfolgen. Da es sich um ein Free-2-Play-Spiel handelt, fallen vor dem Download keine Kosten an. Dieses Prinzip sorgte schon auf den Smartphones und Tablets für einen riesen Erfolg.

Die Xbox One- und Windows 10-Versionen von "Fallout Shelter" profitieren vom sogenannten "Xbox Play Anywhere"-Support. Das bedeutet in der Praxis: Ihr könnt mit nur einem Speicherstand auf beiden Plattformen spielen. Microsoft und Bethesda versprechen einen nahtlosen Übergang, was den Fortschritt und die Achievements mit einschließt.

"Fallout Shelter" gibt euch die Herrschaft über euer eigenes Gewölbe, in dem sich die überlebenden der atomaren Katastrophe tummeln. Inspiriert wurde das Gameplay von Spielen wie "Little Computer People", "XCOM" und "FTL". Ziel ist es, die unterirdische Anlage auszubauen, das Überleben zu sichern und den Nachschub an Nuka Cola und Lebensmitteln zu gewährleisten.

Das populäre Mobile-Game "Fallout Shelter" ist fortan auch in China erhältlich, wie Bethesda heute in einer Pressemeldung bestätigt hat. Damit dürfte der Er...

"Fallout Shelter" bietet auf den oben genannten Plattformen einen vollen Controller-Support. Damit könnt ihr den Titel nach dem Launch ganz gemütlich mit einem großen Bildschirm vor euch meistern. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen nicht mehr ganz so neuen Trailer zu "Fallout Shelter":

Auch interessant