Fire Emblem Heroes: Startet nicht so erfolgreich wie Super Mario Run und Pokémon GO

Mit "Fire Emblem Heroes" schickte Nintendo in dieser Woche den nächsten Mobile-Titel auf Basis der hauseigenen Marken ins Rennen. Doch wie ist dieser eigentlich gestartet?

In diesem geht es darum, Charaktere aus dem kompletten "Fire Emblem"-Universum zu beschwören und mit diesen sein strategisches Geschick unter Beweis zu stellen. "Beweise dich in Kämpfen, die für Touchscreens und für das Spiel unterwegs gestaltet wurden. Beschwöre Charaktere aus dem ganzen Universum von Fire Emblem. Entwickle die Fähigkeiten deiner Helden zur Meisterschaft. Dies ist dein Abenteuer – ein Fire Emblem, wie du es noch nie zuvor gesehen hast!", so Nintendo.

Fire Emblem Heroes: Generierte in 24 Stunden rund drei Millionen US-Dollar Umsatz

Ergänzend zum offiziellen Launch von "Fire Emblem Heroes" in dieser Woche erreichten uns erste inoffizielle Hochrechnungen zum kommerziellen Abschneiden des Strategie-Titels, der laut den Marktforschern von SensorTower nicht ganz so erfolgreich startete wie zuletzt "Pokémon GO" oder "Super Mario Run".

Demnach wurde "Fire Emblem Heroes" in den ersten 24 Stunden nach dem offiziellen Launch mehr als zwei Millionen Mal heruntergeladen und generierte dabei Umsätze in Höhe von knapp 2,9 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Während das bisher noch iOS-exklusive "Super Mario Run" am ersten Tag 8,4 Millionen US-Dollar umsetzte, bescherte "Pokémon GO" den involvierten Parteien in den ersten 24 Stunden Einnahmen in Höhe von 10,2 Millionen US-Dollar.

