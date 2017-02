FlatOut 4 Total Insanity: Neuer Trailer zum Crash-Rennspiel

Wie von offizieller Seite noch einmal bestätigt wurde, wird das Rennspiel "FlatOut 4: Total Insanity" wie geplant im März dieses Jahres für die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen. Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Nachdem Ende des vergangenen Jahres bekannt gegeben wurde, dass "FlatOut 4: Total Insanity" im März den Weg auf die Xbox One sowie die PlayStation 4 finden wird, wurde es in den vergangenen Wochen recht still um den Crash-Racer.

In einer aktuellen Pressemitteilung wurde nicht nur von offizieller Seite bestätigt, dass weiterhin am Release im März festgehalten wird, darüber hinaus wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns einen Eindruck von dem vermitteln soll, was mit "FlatOut 4: Total Insanity" spielerisch auf uns zukommt.

„Bigben hat eine besondere Expertise entwickelt, was Rennspiele angeht, und wir freuen uns sehr, mit Strategy First an einer so bekannten Lizenz wie FlatOut zu arbeiten“, meint Alain Falc, CEO von Bigben Interactive. „FlatOut 4: Total Insanity ist die Rückkehr der Franchise zu den Qualitäten, für die das Spiel bekannt geworden ist. Wir sind sicher, dass wir mit dem neuen Titel auch Spieler in Europa und Asien begeistern werden.“

Unter dem Strich wird euch in "FlatOut 4: Total Insanity" die Möglichkeit geboten, am Steuer von 27 anpassbaren Fahrzeugen 20 Strecken unsicher zu machen und euren Gegnern auf diesen einzuheizen. Ebenfalls wieder an Bord ist der legendäre Stunt-Mode mit seinen unterhaltsamen Minispielen.

