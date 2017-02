For Honor: Das Collector’s Case im neuen Video vorgestellt

Zum Release wird der in Kürze erscheinende Action-Titel "For Honor" mit dem rund 140 Euro teuren Collector's Case bedacht. Dessen Inhalte werden in einem offiziellen Unboxing-Video präsentiert.

In Kürze wird der Action-Titel "For Honor" auch hierzulande für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wie es sich für einen Triple-A-Titel gehört, wird natürlich auch das neueste Werk aus dem Hause Ubisoft mit der einen oder anderen Sammlerausgabe bedacht. Freuen dürfen wir uns in diesem Fall auf das rund 140 Euro teure Collector’s Case, das in einer optisch ansprechenden Sammlerbox veröffentlicht und verschiedene exklusive Inhalte mit sich bringen wird.

Die Inhalte des Collector’s Case im Detail

Die For Honor Gold Edition: Das Grundspiel, das digitale Deluxe-Paket aus der Deluxe Edition und den Season-Pass

Eine exklusive Sammlerbox

Drei Kriegerhelme aus Metall im Maßstab 1:3 auf Holzständern. Sie repräsentieren die Fraktionen Ritter, Wikinger und die Samurai

Eine exklusive Lithographie

Den Original-Soundtrack des Spiels

Alle weiteren Details sowie die Möglichkeit, das Collector’s Case vorzubestellen, findet ihr unter dem folgenden Direkt-Link. Passend zum nahenden Release von "For Honor" am 14. Februar veröffentlichte Ubisoft ein offizielles Unboxing-Video, in dem uns die Inhalte des Collector’s Case ausführlich vorgestellt werden.

Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen.

