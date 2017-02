For Honor: Ubisoft stellt den Season Pass vor

Wollt ihr nach dem Erwerb der Vollversion von "For Honor" die restlichen Inhalte in euren Besitz bringen, dann könnt ihr wahlweise einen Season Pass erwerben. Er wurde heute offiziell von Ubisoft angekündigt.

Dass "For Honor" von einem Season Pass begleitet wird, ist schon seit einigen Tagen kein Geheimnis mehr. Der Produkteintrag einer Gold-Edition lieferte den entscheidenden Hinweis. Heute folgte die offizielle Ankündigung. Der Season Pass von "For Honor" umfasst sechs weitere Helden, die den Pass-Besitzern sieben Tage vor den anderen Spielern zur Verfügung stehen werden. Auch ist von weitere Erfahrungspunkten und zusätzlicher Beute die Rede.

Der Season Pass von "For Honor" kann separat erworben werden und ist auch ein Teil der anfangs erwähnten Gold Edition. Hier die Inhalte in der Übersicht:

Season Pass von For Honor

Sechs weitere Helden, die dem Besitzer sieben Tage vor allen anderen Spielern zur Verfügung stehen

Sechs Elite-Outfits zum Anpassen der neuen Helden

"Day 1"- Kriegspaket Ein exklusiver Sonnenstrahl-Effekt für alle Helden Drei exklusive Emblem-Umrisse Drei Restesammler-Truhen, um weitere Ausrüstung freizuschalten 30-Tage Champion-Status, der EP-Boosts an Freunde, mehr EP beim Crafting und zusätzliche Beute nach einem Spiel verleiht



Abgesehen von den Helden und den Outfits werden sämtliche Inhalte des Season Pass-Angebotes am Launchtag von "For Honor" zur Verfügung stehen. Allerdings wurden auch kostenlose Inhalte versprochen. Nach der Veröffentlichung von "For Honor" werden in diesem Zusammenhang zusätzliche Maps, Modi und Ausrüstungen den Titel erreichen.

Zu den im Season Pass enthaltenen Helden heißt es ergänzend: "Mit dem Beginn jeder neuen Saison des Fraktionskrieges werden zwei neue Helden zum Kampf erscheinen. Der Fraktionskrieg ist das plattformübergreifende Metaspiel, welches sich durch den Krieg innerhalb der For Honor Welt mitentwickelt. Nach der Early-Access-Phase können die Helden auch durch Stahl von allen Spielern rekrutiert werden. Stahl ist die Währung in For Honor, die Spieler durch das Abschließen von Matches und Herausforderungen erhalten können."

