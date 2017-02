For Honor: Video stellt PS4- und Pro-Version gegenüber

Digital Foundry hat sich die geschlossene Beta von "For Honor" etwas genauer angeschaut und ein Analyse-Video veröffentlicht. Gezeigt wird der Titel darin auf der PlayStation 4 und PS4 Pro. Doch wie wirkt sich der Leistungsunterschied auf die Framerate und Auflösung aus?

"For Honor" wurde kürzlich einem geschlossenen Beta-Test unterzogen, der unter anderem auf der PlayStation 4 stattfand. Dieser Version des Ubisoft-Titels nahmen sich die Redakteure von Digital Foundry an und ließen den Titel sowohl auf der PlayStation 4 (Slim) als auch auf der PS4 Pro laufen. Die Erkenntnisse flossen in ein Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen vorfindet.

Laut der Analyse von Digital Foundry schafft es "For Honor" auf der Standard-PS4 auf eine native Auflösung von 1080p. Die PS4 Pro-Fassung kommt auf 1440p. Das führt am Ende zu mehr Details und einer höheren visuellen Qualität. Kleinere Vorteile ergeben sich auch bei der Ambient Occlusion, sodass die Spieler auf der PS4 Pro ein etwas saubereres Bild erwarten können.

Die Framerate beträgt auf beiden PS4-Konsolen stabile 30 FPS, auch wenn es auf der Standard-Konsole hin und wieder zu Drops kommt, die aber keinen Einfluss auf das Gameplay haben sollen. Letztendlich bietet "For Honor" auf beiden Konsolen eine vergleichbare Erfahrung. Die Pro-Version des Titels verspricht allerdings ein paar mehr Details. Die komplette Analyse findet ihr weiter unten eingebettet.

Kurz vor dem Start der geschlossenen Beta zu "For Honor" hat Ubisoft nochmals einige relevante Informationen zur Testphase veröffentlicht, Zugleich kann ein Tr...

"For Honor" erscheint am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zwischen dem 9. und 12. Februar 2017 wird eine offene Beta veranstaltet.

Auch interessant