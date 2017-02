In der neuesten Episode seiner TV-Show schnappte sich ‚Clueless Gamer‘ Conan O’Brien eine weiteren namhaften Titel. Dieses Mal traf es den kommenden Action-Titel "For Honor" aus dem Hause Ubisoft.

Auch wenn sich in den vergangenen Wochen abzeichnete, dass sich nicht alle Spieler für die Art und Weise, wie ‚Clueless Gamer‘ Conan O’Brien an namhafte Videospiele herangeht, anfreunden können, erfreuten sich die passenden Videos zuletzt stetig wachsender Beliebtheit.

Für O’Brien Grund genug, sich im Zuge der „Super Bowl Edition“ seiner TV-Show, die passend zum SuperBowl 51 Sonntag Nacht ausgestrahlt wurde, prominente Hilfe zu suchen und sich einem weiteren Titel zu widmen. So schnappte sich O’Brien Tom Brady von den New England Patriots auf der einen sowie Dwight Freeney von den Atlanta Falcons auf der anderen Seite und spielte mit diesen den kommenden Action-Titel „For Honor“.

For Honor: Wird von ‚Clueless Gamer‘ Conan O’Brien unter die Lupe genommen

Das entsprechende Video wartet unterhalb dieser Zeilen auf euch. Nachdem kürzlich die geschlossene Beta zu "For Honor" beendet wurde, kündigte Ubisoft in dieser Woche eine offene Beta an, die auf der Xbox One, dem PC sowie der PlayStation 4 stattfinden und vom 9. bis zum 12. Februar zur Verfügung stehen.

In der offenen Beta wartet unter anderem der Modus „Vernichtung“, der die besten Elemente aus fünf Runden Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn vereinen soll. Vernichtung schließt sich in der Open Beta den drei weiteren spielbaren Modi, Herrschaft, Handgemenge und Duell mit ihren neun spielbaren Helden an.

Die finale Version von "For Honor" erscheint am 14. Februar für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

