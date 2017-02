Ab sofort stehen auf der Xbox 360 und der Xbox One die ersten kostenlosen Spiele des "Games with Gold"-Monats Februar bereit. Wir verraten euch, auf welche Spiele ihr euch im Detail freuen dürft.

Wenig überraschend werden Xbox 360- und Xbox One-Besitzer, die gleichzeitig eine kostenpflichtige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen, auch im neuen Monat Februar mit insgesamt vier kostenlosen Spielen bedacht.

An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal daran erinnern, dass ab sofort die ersten beiden Gratis-Titel des Monats Februar zur Verfügung stehen. Hierbei haben wir es zum einen mit der "Monkey Island 2: Special Edition" zu tun, die auf der Xbox 360 kostenlos heruntergeladen und dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One gespielt werden kann.

Games with Gold: Die ersten Februar-Titel stehen bereit

Xbox One-Besitzer dürfen sich zudem auf den etwas anderen Titel "Lovers in a Dangerous Spacetime" freuen, der seine Stärken vor allem im Coop ausspielt. "Lovers in a Dangerous Spacetime ist ein wilder, kooperativer Weltraumshooter für ein bis vier Spieler. Erkunde gemeinsam mit einem Partner in deinem riesigen, leuchtenden Schlachtschiff eine bunte Galaxie. Bedient in Teamarbeit Geschütze, Laser, Schilde und Korrekturdüsen – denn nur gemeinsam könnt ihr über die bösen Mächte der Anti-Liebe siegen, entführte Weltraumhäschen befreien und dem Tod im luftleeren Raum entgehen", heißt es hier.

Die restlichen beiden Titel für den "Games with Gold"-Monat Februar 2017 folgen am 16. Februar. Im Detail haben wir es hier mit "Project CARS" für die Xbox One sowie "Star Wars: The Force Unleashed" für die Xbox 360, das auch auf der Xbox One spielbar ist, zu tun.

