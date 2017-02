Ghost Recon Wildlands: Beta-Start und Videos zur Individualisierung und zum Koop-Modus

Die Beta von "Ghost Recon Wildlands" ging heute an den Start. Passend dazu hat Ubisoft zwei Videos veröffentlicht, die sich mit der Charakter-Individualisierung und dem Koop-Modus beschäftigen.

Ubisoft hat zwei neue Videos zu "Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands" veröffentlicht. Eines der Videos widmet sich den Waffen und der Individualisierung. Gezeigt werden nach dem Start die Möglichkeiten im Spiel, die Helden sowie die Waffen zu individualisieren. Das zweite Video widmet sich dem Koop-Modus und umfasst ein kleines Tutorial, mit dem euch das gute Zusammenspiel nähergebracht werden soll.

Übrigens ging heute die geschlossene Beta von "Ghost Recon Wildlands" an den Start. Sie läuft bis zum 6. Februar 2017. In der Testphase werdet ihr in die in Bolivien angesiedelte Provinz Itacua verfrachtet, um in der Rolle der Ghosts Schlüsselmitglieder des Santa Blanca-Drogenkartells auszuschalten. Der komplette Inhalt der Beta kann mit bis zu drei weiteren Spielern oder auch im Einzelspieler gemeistert werden. Dabei könnt ihr alle Fahrzeuge, das taktische Equipment und sämtliche Waffen nutzen, um den Job abzuschließen.

Der Taktik-Shooter "Ghost Recon Wildlands" kommt im März dieses Jahres in den hiesigen Handel. Zuvor macht Ubisoft nochmals mit einem Musikvideo auf den Titel ...

Teilnehmer an der Beta von "Ghost Recon Wildlands" können bis zu drei Freunde über den Ubisoft Club einladen. Nach dem Login ist es notwendig, die PSN- oder Xbox Live-Freunde zu synchronisieren und diese zu bitten, daran teilzunehmen. Weitere Eindrücke aus der Beta von "Ghost Recon Wildlands" liefern die folgenden Videos:

Die Vollversion von "Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands" kommt am 7. März 2017 in den Handel.

