Wie die Verantwortlichen von Sector 3 Studios bekannt gaben, wird hinter den Kulissen an der Rennspiel-Simulation "GTR 3" gearbeitet, die im kommenden Jahr für den PC und die Konsolen erscheinen soll.

Nachdem die SimBin Studios im Jahr 2014 ihre Pforten schlossen, dürften die meisten unter euch sicherlich davon ausgegangen sein, dass das seinerzeit angekündigte "GTR 3" nicht mehr das Licht der Welt erblicken wird.

Erfreulicherweise lagen wir mit dieser Einschätzung komplett falsch. So sprach im offiziellen Forum von RaceDepartment Christopher Speed, CEO von Sector 3, über die aktuellen Projekte des SimBin-Nachfolgestudios und gab bekannt, dass dieses hinter den Kulissen an "GTR 3" gearbeitet wird, das im kommenden Jahr für den PC, die Xbox One und die PS4 veröffentlicht wird.

GTR 3: Erscheint kommendes Jahr für den PC und die Konsolen

Allzu viele Details zu "GTR 3" ließ sich Speed bisher allerdings nicht entlocken und enthüllte lediglich, dass der Titel von der Unreal Engine 4 aus dem Hause Epic Games befeuert wird. Des Weiteren ist die Rede davon, dass sich "GTR 3" genau wie diversen Vorgänger als eine beinharte und authentische Simulation verstehen wird.

Zudem seien sich die Entwickler im Klaren darüber, dass das Casual-Publikum auf den beiden Konsolen Xbox One und PlayStation 4 einen nicht zu unterschätzenden Anteil der Käufer stellt. In wie weit sich das Ganze auf die spielerische Umsetzung von "GTR 3" auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Wann mit der offiziellen Enthüllung von "GTR 3" zu rechnen ist, verrieten die Jungs von Sector 3 bisher nicht.

Quelle: Eurogamer

