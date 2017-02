Halo Wars 2: Diverse Statistiken zur Blitz-Beta enthüllt

In dieser Woche ging die Beta zu "Halo Wars 2" zu Ende. Passend dazu veröffentlichte Microsoft heute verschiedene Statistiken zum Beta-Test des Strategie-Titels.

Kurz vor dem offiziellen Release des Strategie-Titels stellten Microsoft und die verantwortlichen Entwickler von 343 Industries auf dem PC sowie der Xbox One eine weitere Beta zu "Halo Wars 2" zur Verfügung.

Mit dieser wurde den Spielern die Möglichkeit geboten, den sogenannten "Blitz"-Modus ausführlich unter die Lupe zu nehmen. Der Blitz-Modus konnte auf der "Proving Grounds"-Map gespielt werden und unterstützte die drei Match-Varianten "1 vs 1", "2 vs 2" sowie "3 vs 3". Alle Anführer und Karten, die in der Beta zu finden waren, werden laut offiziellen Angaben auch in der finalen Version von "Halo Wars 2" zu finden sein.

Halo Wars 2: Interessante Statistiken zur Blitz-Beta

Ergänzend zum Abschluss der besagten Beta enthüllten Microsoft und die Jungs von 343 Industries diverse interessante Statistiken zu dieser und gaben bekannt, dass die Spieler über 796.000 Stunden mit der Blitz-Beta zu "Halo Wars 2" verbrachten.

Des Weiteren ist die Rede davon, dass im Verlauf der Beta über 170 Millionen Einheiten vernichtet wurden. Weitere Statistiken entnehmt ihr der angehängten Statistik. "Halo Wars 2" erscheint am 21. Februar für die Xbox One und den PC. Käufer der Ultimate Edition dürfen bereits am 17. Februar loslegen.

