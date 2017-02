Wie die Entwickler von Ninja Theory auf Nachfrage bestätigten, ist das Action-Adventure "Hellblade: Senua’s Sacrifice" nach wie vor für eine Veröffentlichung im Jahr 2017 vorgesehen. Einen handfesten Termin nannte das britische Studio allerdings nicht.

Bereits im Jahr 2014 kündigten die britischen Entwickler von Ninja Theory, die sich in den vergangenen Jahren mit Projekten wie "Heavenly Sword" oder dem Reboot zu "Devil May Cry"-Serie einen Namen machten, das Action-Adventure "Hellblade: Senua’s Sacrifice" an.

In den vergangenen Wochen und Monaten sickerten zwar immer wieder kleinere Details zum neuen Werk der "Heavenly Sword"-Macher durch, wann dieses im Endeffekt veröffentlicht werden soll, steht aber weiter in den Sternen. Nachdem aus dem geplanten Release im vergangenen Jahr nichts wurde, war kürzlich von einer Veröffentlichung 2017 die Rede.

Hellblade: Wird laut Ninja Theory definitiv 2017 erscheinen

Um die wartenden Spieler ein wenig zu beruhigen, meldeten sich die kreativen Köpfe von Ninja Theory nun noch einmal zu Wort und versicherten, dass mit keiner weiteren Verschiebung zu rechnen sei. Oder anders ausgedrückt: "Hellblade: Senua’s Sacrifice" wird wie geplant in diesem Jahr für die PS4 und den PC erscheinen.

Die lange Entwicklungszeit des AAA-Indie-Projekts wird unter anderem auf die Tatsache zurückgeführt, dass für dieses komplett neue Technologien entwickelt wurden. Diese betreffen unter anderem das Motion-Capturing sowie die Gesichtsanimationen, die trotz des verhältnismäßig geringen Budgets beeindrucken sollen.

Wann mit der Enthüllung des finalen Releasetermins zu rechnen ist, ließ Ninja Theory aber weiter offen.

Quelle: Play3

