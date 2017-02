Wie die Jungs von Blizzard Entertainment bekannt gaben, bekommt das MOBA "Heroes of the Storm" schon in Kürze einen weiteren Helden spendiert. Dieses Mal handelt es sich um Lúcio Correia dos Santos, der vor allem den "Overwatch"-Spielern unter euch ein Begriff sein dürfte.

Wie die Jungs von Blizzard Entertainment in den vergangenen Monaten immer wieder versicherten, wird der MOBA-Titel "Heroes of the Storm" auch weiterhin mit diversen Verbesserungen und neuen Inhalten bedacht.

Vor wenigen Stunden ließ das Kult-Studio den eigenen Versprechen Taten folgen und gab bekannt, dass der nächste Held bereits in den Startlöchern steht und schon in Kürze den Weg auf die öffentlichen Test-Server von "Heroes of the Storm" finden wird. Im Detail haben wir es mit dem Helden Lúcio Correia dos Santos zu tun, der den meisten unter euch aus "Overwatch" ein Begriff sein dürfte.

Heroes of the Storm: Lúcio Correia dos Santos aus Overwatch hält Einzug

Wann Lúcio Correia dos Santos Einzug in die finale Version von "Heroes of the Storm" halten wird, ließen sich die Entwickler von Blizzard Entertainment bisher zwar nicht entlocken, stellten jedoch einen kurzen Clip zum Neuzugang zur Verfügung, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

"Heroes of the Storm" ist für den PC erhältlich und kann sowohl kostenlos als auch in Form des kostenpflichtigen Starter-Kits erworben werden. "Betreten Sie den Nexus und stürzen Sie sich in turbulente, teambasierte Schlachten. Schalten Sie mächtige Helden aus allen epischen Blizzard-Universen frei und kämpfen Sie mit ihnen um Ruhm, ums nackte Überleben oder einfach nur zum Spaß", heißt es seitens Blizzard Entertainment zu diesem Titel.

Our next hero is coming to the Public Test Realm soon. Here's a video to help you get amped up! pic.twitter.com/rjkeI8IVV0 — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) 3. Februar 2017

