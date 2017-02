Horizon Zero Dawn: Behind the Scenes-Videoreihe geht auf die Geschichte der Entwicklung ein

Es ist nun eine neue Behind the Scenes-Videoreihe zum kommenden Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" erschienen, welches einen Blick auf die Entwicklung bei Guerrilla Games gibt.

Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games präsentieren nun eine neue Videoreihe, um die Geschichte der Entwicklung des kommenden Open-World-Rollenspiels "Horizon: Zero Dawn" vorzustellen.

Denn in der Behind the Scenes-Reihe sprechen die wichtigsten Mitarbeiter des Entwicklerstudios über die Herausforderung, die die Entwicklung des ersten hauseigenen Action-Rollenspiels mit sich gebracht hat. Das zweite Video wird sich hingegen mit der Neuerfindung des Studios befassen, die von Nöten war, um eine Erfahrung zu schaffen, die sich stark auf eine erzählerische Dichte konzentriert. Das dritte Video dreht sich hingegen um die Protagonistin Aloy und wie sie es schaffen wird die Herzen der Spieler zu erobern.

"Horizon: Zero Dawn" erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PlayStation 4. Bereits am heutigen Vormittag waren Bilder aufgetaucht, die uns einen konkreten Blick auf die Weltkarte geben.

Auch interessant