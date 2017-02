Horizon Zero Dawn: Die gesamte Weltkarte zeigt sich auf Bildern

Zum im kommenden Monat erscheinenden Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" sind nun einige weitere Bilder aufgetaucht, die uns bereits die Weltkarte zeigen.

In einem Monat werden PlayStation 4-Spieler auf der ganzen Welt in die Spielwelt des Action-Rollenspiels "Horizon: Zero Dawn" eintauchen können. Dabei werden sie mit der Jägerin Aloy auf gigantische mechanische Monster treffen und durch eine gewaltige Spielwelt streifen. Nun hatten die Redakteure von Meristation in einem aktuellen Video, welches von einen Preview-Event stammt, unbeabsichtigt die Weltkarte enthüllt.

Auch wenn man das Video bereits abgeändert hat, so wurde die Weltkarte auf einigen Bildern festgehalten, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Allerdings sind die Bilder etwas unscharf, weshalb man kaum Details wahrnehmen kann. Zudem wurde bisher nur ein kleiner Bereich der Karte offengelegt. Offizielle Angaben zu der Größe der Spielwelt wurden noch nicht enthüllt.

"Horizon: Zero Dawn" erscheint hierzulande am 1. März 2017 für die PlayStation 4. Darüber hinaus kann man sich das Spiel auch in einer 150 Euro teuren Collector’s Edition sichern, die vor kurzem bereits in einem Unboxing-Video vorgestellt wurde.

Auch interessant