Dank der Kollegen von IGN können wir euch heute ein neues Unboxing-Video zum kommenden Action-Rollenspiel "Horizon Zero Dawn" präsentieren. In diesem dreht sich alles um die Inhalte der sogenannten "Thunderjaw Collection".

Im Laufe der Woche rückte das Action-Rollenspiel "Horizon Zero Dawn", das bei den Jungs von Guerrilla Games entstand, gleich mehrfach in den Fokus des Interesses.

So wurde vor wenigen Tagen unter anderem bekannt gegeben, dass der Titel offiziell den Gold-Status erreichte und sich somit auf dem Weg in die Presswerke befindet. Oder anders ausgedrückt: Dem geplanten Release am 1. März steht nichts mehr im Wege. Darüber hinaus wurde enthüllt, dass "Horizon Zero Dawn" auf der PS4 Pro in der nativen 2160p-Auflösung dargestellt wird. Für die 4K-Auflösung sorgt das Hochskalieren mittels der Checkerboard-Rendering-Technologie.

Horizon Zero Dawn: Die 'Thunderjaw Collection' im Unboxing-Video vorgestellt

Wie es sich für einen ambitionierten Triple-A-Titel gehört, wird natürlich auch "Horizon Zero Dawn" zum Launch mit der einen oder anderen Sammlerausgabe bedacht. Unter diesen befindet sich auch die sogenannte "Thunderjaw Collection", die verschiedene exklusive Inhalte mit sich bringt und sich heute in einem frisch veröffentlichten Unboxing-Video zeigt.

Die Inhalte der Thunderjaw Collection in der Übersicht

Premium Thunderjaw Statue

Exklusive Weltkarte

Aloy’s “Focus” Hightech-Ohrstück

Zwei exklusive Lithografien

Premium Verpackung.

