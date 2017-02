Husk: Launch-Trailer feiert Veröffentlichung des Psycho-Horrorspiels

"Hush", ein Horrorspiel, welches von Titeln wie "Alan Wake" oder "Silent Hill" Inspiration schuf, steht nun via Steam bereit. Ein Launch-Trailer stellt den Ableger vor.

Der Horrorableger „Husk“ – zu Deutsch „Hülse“ – lädt uns nach Shivercliff ein. Hier bekommen wir es mit jeder Menge düsterer Gestalten zu tun. Der Psycho-Horrortitel aus dem Hause UndeadScout spielt sich aus der Ego-Perspektive und ist nun mit einem fünfprozentigen Rabatt für unter dem Strich 17,09 Euro bis zum 10.Februar auf Steam erwerbbar – danach kostet es wieder 17,99 Euro.

Nach einem tragischen Zugunglück wachen wir in der Rolle von Matthew Palmer ohne unseren Bruder und ohne unsere Frau an unserer Seite in der kleinen, verlassenen Stadt Shivercliff auf, die schon bessere Tage gesehen hat. Nur die wenigsten Menschen scheinen sich hierhin zu verirren. Um seine Familie wiederzufinden, muss sich unser Hauptprotagonist mit seiner tragischen Vergangenheit, inklusive Drogenmissbrauch und häuslicher Gewalt, auseinandersetzen.

Das mit der Unreal Engine 4 entwickelte „Husk“ wurde stilistisch von „Alan Wake“ und „Silent Hill“ inspiriert. Die Macher wollen „klassischen Survival-Horror“, „verschiedene Monster und Bossgegner“ und gut „vier bis fünf Stunden Gameplay“ bieten. Wer sich die Retail-Version zulegt, erhält außerdem den von Arkadiusz Reikowski komponierten Soundtrack.

