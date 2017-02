Injustice 2: Blue Beetle nun in der Beta verfügbar – Dritte Welle an Beta-Keys versandt

Die Beta-Version des im kommenden Mai erscheinenden Beat'em Ups "Injustice 2" hat ein neues Update erhalten, welches auch den Blue Beetle ins Spiel bringt.

Im Laufe des gestrigen Abends hatten Warner Bros. Interactive und NetherRealm Studios einen weiteren Charakter für das Beat’em Up "Injustice 2" enthüllt. Demnach wird die Heldin Black Canary gemeinsam mit ihrem Sonarschrei den Weg ins Spiel finden.

Allerdings findet derzeit auf PlayStation 4 und Xbox One auch eine Beta-Phase zu "Injustice 2" statt, die nun ein umfangreiches Update erhalten hat. Neben Atrocitus, Batman, Supergirl und Superman kann man nun auch mit Blue Beetle in den Kampf ziehen. Desweiteren haben die Entwickler jeglichen Fortschritt der Spieler getilgt, sodass man sich einmal mehr die Ausrüstungen verdienen muss.

Desweiteren hat NetherRealm in Person von Director Ed Boon bekanntgegeben, dass in der Zwischenzeit auch die dritte Welle an Beta-Codes verschickt wurde, sodass diejenigen, die sich für die Beta registriert hatten, einen Blick in ihr E-Mail-Postfach sowie den Spamordner werfen sollten.

Die Vollversion von "Injustice 2" erscheint im Übrigen am 16. Mai 2017 für die PlayStation 4 und Xbox One.

