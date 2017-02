Landfall: VR-Shooter startet heute in die Beta

Der VR-Shooter "Landfall" kann ab heute im Rahmen einer Beta getestet werden. Das gilt für Besitzer des Virtual Reality-Headsets Oculus Rift, die einige Tage lang Zeit haben, sich von den Qualitäten des Titels zu überzeugen.

Wie wir heute berichtet haben, verkauft sich Oculus Rift nicht besonders gut und musste sich hinter den Konkurrenten PlayStation VR und HTC Vive eingliedern. Dennoch werden für das Headset Spiele entwickelt. Eines davon trägt den Namen "Landfall" und startet heute in die offene Beta, wie die Entwickler in einer Pressemeldung mitgeteilt haben.

In "Landfall" schlüpft ihr als Spieler in die Rolle eines Kommandanten, der seine Soldaten auf SciFi-Schlachtfeldern in Multiplayer-, Singleplayer- und Koop-Gefechte führt. "Taktisches Shooter-Gameplay trifft hier auf die einmalige Übersicht durch die Vorteile von VR und die Möglichkeit, zwischen der einzigartigen Vogel- und Ego-Perspektive zu wechseln", heißt es von offizieller Seite.

Im Rahmen der offenen Beta habt ihr bis zum 6. Februar 2017 um 17 Uhr die Gelegenheit, die Welt von "Landfall" kennenzulernen. Zudem können wir euch einen Trailer und ein paar Bilder anbieten. Weitere Infos zur Beta findet ihr auf der Oculus-Seite.

