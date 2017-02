Mafia 3: Details zu den drei Story-Erweiterungen enthüllt

Die Verantwortlichen von 2K Games und Hangar 13 haben nun offizielle Details zu den drei Story-Erweiterungen des Action-Titels "Mafia 3" enthüllt. Im März soll demnach die erste Erweiterung erscheinen.

2K Games und Hangar 13 hatten im vergangenen Oktober das Actionspiel "Mafia 3" für die PlayStation 4, Xbox One und den PC in den Handel gebracht. Nun haben die Verantwortlichen auf der offiziellen Seite bekanntgegeben, dass man auch in diesem Jahr mehrere Story-Erweiterungen veröffentlichen wird.

Den Anfang wird Ende März die Erweiterung "Schneller, Baby!" machen, die bis zum Sommer mit "Unerforschte Ecken" und "Zeichen der Zeit" zwei weitere Nachfolger erhalten wird. Die Erweiterungen werden weitere Orte, neue Action und mehr Belohnungen mit sich bringen. Von offizieller Seite heißt es zu den Erweiterungen:

"Schneller, Baby!" – Ende März 2017 Schnelle Wagen, dramatische Verfolgungsjagden und epische Autostunts, darum dreht sich alles, wenn Lincoln sich mit Roxy Laveau verbündet. Sie will einen korrupten Sheriff ausschalten, der in einer Vorstadt von New Bordeaux Bürgerrechtler terrorisiert.

"Unerforschte Ecken" – Mai 2017 Als ein gnadenloser Rivale wieder in New Bordeaux auftaucht, muss sich Lincoln mit dem CIA-Agenten John Donovan zusammentun, um eine Blutfehde zu beenden, die einst im kriegsgeschundenen Dschungel von Vietnam ihren Anfang nahm.

"Zeichen der Zeit" – Juli 2017 Eine Serie von Ritualmorden versetzt New Bordeaux in Angst und Schrecken. Auf Bitten von Vater James willigt Lincoln ein, die dafür verantwortliche Sekte zu jagen. Diese Mission führt ihn vom finsteren Herzen des alten Bayous in die drogenverseuchte Gegenkultur inmitten der Stadt.



All diese Erweiterungen sollen eine dichte, spannende und zugleich packende Geschichte erzählen und neue Spielmechaniken, Aktivitäten und mehr ins Spiel integrieren.

Zu "Schneller, Baby!" sagte Narrative Director Bill Harms: "Wir waren wirklich zutiefst beeindruckt von der Reaktion auf die Figuren und die Story von Mafia III, daher wollten wir so viel wie möglich davon einfangen, den Spielern aber zugleich neue Spielerfahrungen bieten. In Mafia III steht die systematische Vernichtung von Sal Marcanos Imperium im Mittelpunkt, ein Geschäft nach dem anderen. Die Erweiterungen hingegen erzählen alle geradlinige Geschichten."

