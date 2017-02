Mario Sports Superstars: Baseball und Fußball in neuen Trailern vorgestellt

In einem neuen Video zum kommenden 3DS-Spiel "Mario Sports Superstars" wird die Sportart Baseball vorgestellt. Erscheinen wird das mobile Abenteuer mit bekannten Nintendo-Charakteren im März dieses Jahres.

Nintendo konzentriert sich seit einigen Wochen zwar hauptsächlich auf die nahende Veröffentlichung der Switch, aber auch der 3DS ist im Gegensatz zur Wii U noch nicht vergessen. Zu den neuen Spielen, die in absehbarer Zeit für den Handheld erscheinen werden, zählt "Mario Sports Superstars". Der Titel kommt am 10. März 2017 in den Handel und bietet euch die Möglichkeit, an verschiedenen Sportarten teilzunehmen. Dazu zählen Baseball, Tennis, Golf, Reiten und Fußball.

Im sogenannten Homerun-Trailer werdet ihr mit der Sportart Baseball vertraut gemacht. Zu sehen bekommt ihr verschiedene Spielszenen, in denen Superstars wie der Klempner Mario und die Prinzessin Peach einen Auftritt haben. Gespielt werden kann "Mario Sports Superstars" allein und mit Kontrahenten – sowohl online als auch lokal.

"Mario Sports Superstars" hat einen Termin erhalten. Der Titel wird demnach am 24. März 2017 für den 3DS den europäischen Handel erreichen. Der Preis beträg...

Abhängig davon, ob in den Sportarten Kraft oder Genauigkeit gefragt sind, könnt ihr in "Mario Sports Superstars" zwischen 18 verschiedenen Sportskanonen aus der Nintendo-Welt wählen. Davon stehen 16 vom Start weg bereit. Zwei weitere lassen sich freispielen, indem ihr bestimmte Turniere oder Herausforderungen meistert. Auch werden 90 Amiibo-Karten – fünf für jede Spielfigur – unterstützt.

Update: Heute traf ein weiterer Trailer zum mobilen Sportspiel ein. Diesmal dreht sich alles um Fußball.

