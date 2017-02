Mass Effect Andromeda: Die Asari Peebee stellt sich vor – Charakterprofil und Video

"Mass Effect Andromeda" wird im März dieses Jahres in den Handel kommen. Danach seid ihr in der Lage, mit verschiedenen Charakteren zu interagieren. Mit dabei ist unter anderem eine Asari namens Peebee. Sie wurde heute vorgestellt.

Mit Cora Harper und Liam Kosta hat BioWare kürzlich die ersten beiden Team-Mitglieder vorgestellt, die ihr im kommenden "Mass Effect Andromeda" treffen werdet. Heute gesellte sich das Charakterprofil von Peebee hinzu.

Peebee wird als eine verwegene Draufgängerin mit einer einzigartigen Abenteuerlust beschrieben. Zwar gilt sie als krankhaft unabhängig, allerdings hat sie sich ein freundliches Wesen bewahrt. "Von der Milchstraße gelangweilt, hat sie alles getan, um sich der Initiative anzuschließen – Flirts, Gefälligkeiten, gefälschte Zeugnisse. Allerdings ging es ihr nur um eine Reise ins Unbekannte", so die Macher.

Der Steckbrief von Peebee

Name: Pelessaria B’Sayle

Spezies: Asari

Herkunft: Port Lerama, Hyetiana

Größe: 167 cm

Gewicht: 52 kg

Bekannte Zugehörigkeiten: Keine

Spitznamen: Peebee

Rollen/Stärken im Kampf: Revolverheldin, Biotikdestabilisierung

Bevorzugte Waffe: Sidewinder-Pistole

Bekanntes Zitat: "Die Milchstraße war so … da-war-ich-schon, das-hab-ich-schon-gemacht. Und selbst wenn nicht … irgendjemand hatte es schon gemacht."

Darüber hinaus hat BioWare ein neues Video veröffentlicht, in dem die Schauspielerin Christine Lakin, die in die Rolle der Asari Peebee schlüpft, zu sehen ist. Im Video spricht die Dame über die Persönlichkeit des Charakters und auch darüber, wie sich Peebee während des Spiels weiterentwickelt und mit dem Team interagiert. "Mass Effect: Andromeda" wird am 23. März 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

