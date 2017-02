Mass Effect Andromeda: Trailer stellt das Vorbesteller-Angebot vor

"Mass Effect Andromeda" zählt zu den Spielen, die nach einer Vorbestellung mit einigen Bonus-Inhalten ausgeliefert werden. Dank eines neuen Trailers könnt ihr vor dem Launch einen Blick darauf werfen.

Im März dieses Jahres kommt mit "Mass Effect Andromeda" ein weiterer Teil der beliebten Rollenspielreihe aus dem Hause Bioware auf den Markt. Vorbestellt werden kann der Titel schon eine Weile. Und Spieler, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, erhalten einige Boni. Dabei handelt es sich unter anderem um ein Booster-Paket für den Multiplayer-Part von "Mass Effect Andromeda".

Vorbesteller-Boni von Mass Effect Andromeda

Weltraumforscher-Rüstung: Macht euch mit diesem Rüstungsset bereit für die entlegenen Winkel der Andromeda-Galaxie.

Nomad-Skin: Eine Skin für den Nomad.

Multiplayer-Booster-Pack: Sichert euch im MP-Koop mit diesem Booster-Pack einen Vorsprung. Enthält fünf 50 Prozent EP-Booster (sofort gewährt, 1 pro Match).

Um nochmals auf das Vorbestellerangebot von "Mass Effect Andromeda" aufmerksam zu machen, wurde heute ein Trailer veröffentlicht, der einen Blick darauf werfen lässt. In Anspruch genommen werden können die Inhalte unter anderem bei Amazon Deutschland.

Final erscheinen wird "Mass Effect Andromeda" aber erst in ein paar Monaten. Der Launch erfolgt am 23. März 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Zuvor könnt ihr euch in unserer Themen-Übersicht mit "Mass Effect Andromeda" vertraut machen.

