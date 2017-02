Musou Stars: Zahlreiche Kämpfer stellen sich vor – Update

Koei Tecmo Games hat vier neue Gameplay-Trailer zu "Musou Stars" veröffentlicht. Sie sind sehr kurz und zeigen unter anderem Kasumi aus "Dead or Alive" in Aktion. Auch drei ihrer Kolleginnen haben einen Auftritt.

Koei Tecmo Games hat zum Jahreswechsel vier weitere Gameplay-Trailer zum kommenden Actionspiel "Musou Stars" veröffentlicht. Zu sehen bekommt ihr nach dem Start vier der in Spiel enthaltenen Heldinnen, die im Clip ihre Moves präsentieren. Bei den Damen handelt es sich um Kasumi aus "Dead or Alive", Ouka aus "Toukiden", Sophie aus "Atelier Sophie: Alchemist of the Mysterious Book" und Wang Yuanji aus "Dynasty Warriors".

In "Musou Stars" werden die Figuren aus verschiedenen Koei Tecmo-Marken wie die oben genannten Spiele in den Kampf geschickt. Das Gameplay soll mit "Dynasty Warriors" vergleichbar sein und die Charaktere müssen sich gegen Gegner-Massen durchsetzen. Erscheinen wird "Musou Stars" in Japan am 30. März 2017 für PlayStation 4 und PS Vita.

Von einer angepassten und lokalisierten Version für den Westen war bisher keine Rede. Auch halten sich die weiteren Informationen zu "Musou Stars" sehr in Grenzen. Hier die anfangs erwähnten vier Videos zu den Koei Tecmo-Stars.

Update: Wir haben die Meldung um weitere Videos ergänzt. Vorgestellt werden in den neuen Clips, die ihr unterhalb der zuvor veröffentlichten vier Videos eingebunden vorfindet, Sanada Yukimura, Zhao Yun und Takami.

Update 2: Die nächsten Charakter-Videos sind da: Diesmal geht es um Horō (Toukiden), Millennia (Deception) und Ryu Hayabusa (Ninja Gaiden). Wir haben die Videos unten angehängt.

Update 3: Und wieder wurden vier neue Charakter-Videos veröffentlicht. Wir haben sie ganz unten eingebettet.

Update 4: Die Videoflut wurde fortgesetzt. Die neuen vier Clips findet ihr ganz unten.

Update 5: Na wer hätte das gedacht. Auch am heutigen Freitag gibt es vier weitere Videos. Ihr findet sie wie üblich ganz unten.

