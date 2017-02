NieR Automata: Entwicklung abgeschlossen

Da "NieR: Automata" inzwischen den sogenannten Gold-Status erreicht hat, muss nicht mehr befürchtet werden, dass es zu einer kurzfristigen Verschiebung kommt. Erscheinen soll der Titel im März dieses Jahres zunächst für die PlayStation 4.

Die nächste Goldmeldung ist da. Diesmal widmet sie sich dem kommenden Action-Rollenspiel "NieR: Automata". Das bedeutet, die Entwicklung des Titels wurde abgeschlossen, was natürlich nur für die Release-Fassung gilt. Mit Updates und weiteren Inhalten darf durchaus gerechnet werden. Erscheinen soll "NieR Automata" in Europa am 10. März 2017 für die PlayStation 4. Auch eine PC-Version ist geplant, allerdings hat sie noch keinen Termin erhalten.

Nach einer Invasion von Maschinen wird die Menschheit in "NieR: Automata" von der Erde vertrieben und sucht Zuflucht auf dem Mond. Dort angekommen entwickeln die ehemaligen Erdenbewohner eine Armee bestehend aus Android-Soldaten. Ziel ist es, sich gegen die Maschinen zur Wehr zur setzen. Doch alles, was sie erreichen, ist nur eine Verlangsamung des Vormarsches der Gegner.

Im Rahmen eines aktuellen Q&A haben die Verantwortlichen von Square Enix und PlatinumGames verraten, dass "NieR Automata" mehrere Enden zu bieten haben wird...

"Um den Stillstand zu beenden, setzt der Widerstand eine neue Einheit der Android-Infanterie ein: YoRHa", so die Macher. "In der verlassenen Ödnis wütet der Krieg zwischen Maschinen und Androiden weiter. Ein Krieg, der bald die langvergessene Wahrheit dieser Welt enthüllen wird." Weitere Meldungen zu "NieR: Automata" findet ihr wie üblich in unserer Themen-Übersicht.

