Nintendo 3DS: Nintendo denkt über einen Nachfolger nach

Auch wenn der Fokus in der nahen Zukunft erst einmal auf Switch liegen dürfte, hat Nintendo durchaus Interesse an einem direkten Nachfolger zu Nintendo 3DS. Dies bestätigte Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima.

In wenigen Wochen wird mit Switch die neueste Plattform aus dem Hause Nintendo das Licht der Welt erblicken und zum Launch mit Titeln "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" bedacht.

Während in Nordamerika 299,99 US-Dollar fällig werden, wird sich der Preis in Europa zwischen 300 und 320 Euro einpendeln. Auch wenn sich Switch als ein Hyrbid verstehen wird, der sowohl unterwegs als auch in den heimischen vier Wänden verwendet werden kann, ist ein Nachfolger zum Nintendo 3DS keineswegs vom Tisch.

Nintendo 3DS: Kimishima steht Nachfolger offen gegenüber

Wie Nintendo bekannt gab, befinden sich derzeit mehr als 100 Titel für Switch in Arbeit. Des Weiteren wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Switch den Nint...

Dies bestätigte auf Nachfrage niemand geringeres als Firmenpräsident Tatsumi Kimishima. Wie dieser zu verstehen gibt, ist auf dem Markt auch weiterhin die Nachfrage nach einem dedizierten Handheldsystem vorhanden. Daher denkt Nintendo intern durchaus über einen Nachfolger zum Nintendo 3DS nach. Wie dieser genau aussehen soll, ist aber noch unklar.

Fest steht laut Kimishima nur, dass Nintendo im Fall der Fälle ein komplett neues System entwerfen wird. An einem simplen Update zum Nintendo 3DS hingegen hat das Unternehmen kein Interesse. Erst kürzlich wurde bereits bestätigt, dass Switch für sich alleine stehen und den Nintendo 3DS nicht ersetzen wird.

Quelle: SerkanToto

Auch interessant