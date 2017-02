Nintendo Switch: VR-Support nicht ausgeschlossen

Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Nintendo Switch keinen VR-Support bieten wird. Zum Launch der Hardware im März dieses Jahres bleibt die virtuelle Realität auch tatsächlich außen vor. Allerdings könnte in den kommenden Jahren etwas nachgereicht werden.

Die Nintendo Switch wird nicht unbedingt mit einer überragenden Rechenleistung ausgeliefert. Daher dürften die meisten Zeitgenossen berechtigte Zweifel daran haben, dass die Handheld-Konsole irgendwann mit einem VR-Support ausgestattet wird. Der Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima ist allerdings ganz anderer Meinung.

In einem Gespräch mit Nikkei, das vom Industrie-Kommentator Dr. Serkan Toto übersetzt wurde, betonte Kimishima, dass der VR-Support der Nintendo Switch hinzugefügt wird, sobald Nintendo herausgefunden hat, wie die Spieler diese Spielerfahrung ohne Probleme über Stunden hinweg nutzen können. Derzeit sei das Unternehmen damit beschäftigt, die virtuelle Realität zu untersuchen.

3) He says Nintendo currently "studies" VR + will add VR to Switch once they figure out how users can play for hours without problems. /end

— Dr. Serkan Toto (@serkantoto) 1. Februar 2017