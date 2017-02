Nintendo Switch: Laut Kojima der erste Schritt in die Zukunft der Spiele

Der "Metal Gear Solid"-Schöpfer Hideo Kojima ist von der Nintendo Switch offenbar sehr angetan. Laut seiner Ansicht ist der Handheld-Konsolen-Hybrid etwas, das einen ersten Schritt in die Zukunft der Videospiele macht. Diese werden überall und auf jedem Gerät spielbar sein, so der Game-Designer.

Die Nintendo Switch sorgte während der Enthüllung sowohl für Begeisterung als auch für Enttäuschung. Die Leistung scheint überschaubar zu sein, allerdings ist die Hardware laut der Ansicht des Game Designers Hideo Kojima der erste Schritt beim Übergang in die Cloud-Zukunft, in der alle Spiele überall und auf jedem Gerät gespielt werden können.

"Ihr werdet wahrscheinlich mit der Tatsache vertraut sein, dass wir bei einem früheren Spiel, das ich entwickelt habe, eine Spezifikation hatten, die wir 'Transfarring' genannt haben", so Kojima. "Damit konntet ihr die Speicherdaten von der PlayStation Vita zur PlayStation 3 transferieren. Ich denke, die Switch ist eine Erweiterung dieser Idee. Die Tatsache, dass ihr etwas Zuhause spielen und es auch mit nach draußen nehmen könnt, ist ein Traum der Spieler. Die Switch ist eine Evolution davon."

Weiter heißt es: "Ein Beispiel: Beim Kauf einer Blu-ray befindet sich im Inneren oft ein Code für die digitale Version. In der gleichen Hinsicht könnt ihr euch den Film Zuhause anschauen und auf eurem Smartphone oder Tablet mitnehmen. Das ist die Art, wie sich Filme und das Fernsehen verändern. Und es ist die Art, wie es die Spiele auch sollten."

Laut Kojima ist die Nintendo Switch der Beginn einer Zukunft, in der die Spieler ihre Games auf allen Geräten und überall spielen können. "Ich habe das Gefühl, dass die Cloud-Technologie etwas ist, zu dem sich wahrscheinlich alles bewegen wird", so der Game Designer. Zunächst müsse allerdings die Infrastruktur fertig sein. Sobald dieser Schritt erreicht ist, werdet ihr laut Kojima in der Lage sein, all eure Spiele jederzeit und auf jedem Gerät spielen zu können. "Die Switch ist ein Vorgänger zu diesem Schritt", so Kojima.

