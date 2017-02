Wie die Verantwortlichen von Nintendo Frankreich versprechen, sollen in den kommenden Wochen ausreichend Anspielstationen den Weg in verschiedene Handelsketten finden. Auf diesem Wege soll den potentiell interessierten Kunden die Möglichkeit geboten werden, sich selbst ein Bild von Switch zu machen.

In einem Monat wird Nintendos neuester Streich in Form der Switch auch in Europa veröffentlicht. Während sich Nintendo recht optimistisch gibt und laut Präsident Tatsumi Kimishima durchaus mit Verkaufszahlen auf Wii-Niveau rechnet, sind viele Analyste noch skeptisch.

Vor allem der verhältnismäßig hohe Preis, der sich in Europa nach dem aktuellen Stand der Dinge zwischen 300 und 320 Euro einzupendeln scheint, könnte sich laut Meinung der Marktforscher zu einem nicht zu unterschätzenden Stolperstein entwickeln. Dem möchte Nintendo offenbar mit zahlreichen Anspielstationen vorbeugen.

Nintendo Switch: Anspielmöglichkeiten in Geschäften ein wichtiger Teil des Marketings

Heute bedachte uns Nintendo mit einem weiteren Video zur kommenden Videospielplattform Switch. In diesem rücken die drei hiesigen Preview-Events und ihre Highl...

So gab Philippe Lavoué, seines Zeichens Managing Director bei Nintendo Frankreich, auf Nachfrage zu verstehen, dass Nintendo zahlreiche Händler beziehungsweise Handelsketten mit entsprechenden Anspielstationen bedenken möchte, mit denen den Kunden die Möglichkeit geboten wird, Switch ausführlich anzuspielen und sich selbst ein Bild von den Stärken des Systems zu machen.

Laut Lavoué habe man schon zu Wii-Zeiten zur Kenntnis genommen, dass zahlreiche Kunden, die eigentlich gar keine Konsole erwerben wollten, nach dem Anspielen in einem Kaufhaus zur Wii griffen. Einen ähnlichen Effekt erwarte das Unternehmen von den Anspielstationen auch auf die Absatzzahlen von Switch.

Bisher gelten diese Angaben allerdings nur für den französischen Markt. Es liegt aber sicherlich der Gedankengang nahe, dass Nintendo Deutschland eine ähnliche Strategie verfolgen wird.

Quelle: NintendoEverything

Auch interessant