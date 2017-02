Nintendo Switch: Trailer stimmen auf das System ein

Nachdem Nintendo in der Vergangenheit mehrfach versprach, beim Marketing zu Switch neue Wege zu gehen, veröffentlichte das japanische Unternehmen heute einen neuen mehrminütigen Trailer zum kommenden System.

In wenigen Wochen wird Nintendos neues Videospielsystem in Form der Switch auch hierzulande erscheinen. Wie bereits bekannt sein dürfte, haben wir es hier mit einem klassischen Hybrid zu tun.

So kann Switch nicht nur unterwegs wie ein Handheld oder Gaming-Tablet verwendet werden, des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, Switch in den heimischen vier Wänden in einer dafür vorgesehen Docking-Station zu verstauen und das Spielgeschehen auf dem Fernseher zu genießen.

Nintendo Switch: Neuer Trailer veröffentlicht

Wie Nintendo vor einigen Tagen bekannt gab, wird Switch hierzulande ab dem 3. März erhältlich sein, wobei sich der Preis zwischen 300 und 320 Euro einpendeln wird. Nachdem Nintendo in der Vergangenheit immer wieder versicherte, dass das Unternehmen aus dem mitunter irreführenden Marketing zur Wii U entsprechende Lehren zog, wurde heute ein neuer umfangreicher Trailer zu Switch veröffentlicht, der noch einmal Lust auf mehr machen soll.

"Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo SwitchStation, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet – perfekt für das gemütliche Spiel mit Familie und Freunden vom Sofa aus. Nehmen die Spieler Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den HandheldModus. So können die Nintendo-Fans denselben Spielspaß auch unterwegs genießen. Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher – somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause", kommentiert Nintendo das neue hauseigene System.

Update: Inzwischen ist ein weiterer Clip zur Nintendo Switch eingetroffen. Kreiert wurde er für eine Schaltung beim Super Bowl. Zwei Versionen liegen vor:

