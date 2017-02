Heute bedachte uns Nintendo mit einem weiteren Video zur kommenden Videospielplattform Switch. In diesem rücken die drei hiesigen Preview-Events und ihre Highligts in den Mittelpunkt.

Mitte des vergangenen Monats ließ Nintendo endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und enthüllte im Rahmen eines groß angelegten Events das neue hauseigene Videospielsystem Switch.

Dieses wird weltweit am 3. März erscheinen, hierzulande zu einem Preis von 300 bis 320 Euro veröffentlicht und sich als ein klassischer Hybrid verstehen. So könnt ihr Switch unterwegs wie ein einen klassischen Handheld oder ein Gaming-Tablet verwenden, während es in den heimischen vier Wänden möglich ist, Switch mittels einer passenden Docking-Station mit dem TV zu verbinden.

Nintendo Switch: Nintendo präsentiert die Highlights der hiesigen Preview-Events

Spiele, die für den PC entwickelt wurden, können innerhalb eines Jahres auf die Nintendo Switch portiert werden. Darauf verwies Berichten zufolge Nintendos S...

Um der Fachpresse die Möglichkeit zu bieten, sich selbst von den Stärken von Switch zu überzeugen, veranstaltete Nintendo in Deutschland insgesamt drei Preview-Events, auf denen das System ausführlich vorgestellt wurde beziehungsweise ausgiebig angespielt werden konnte.

Was die anwesenden Redakteure zu Nintendos neuestem Streich zu sagen hatten, verrät ein neues Video des japanischen Unternehmens, das die Meinungen der anwesenden Journalisten und das eine oder Highlight der besagten Preview-Events in den Mittelpunkt rückt.

