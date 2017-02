Nioh: Neues Video zeigt den Eröffnungsfilm

Kurz vor dem Launch von "Nioh" präsentiert Koei Tecmo Games den Eröffnungsfilm des Titels. Ihr könnt ihn euch heute anschauen. Oder ihr wartet bis zur Veröffentlichung des Spiels am 8. Februar 2017 für die PlayStation 4.

Koei Tecmo Games hat am Wochenende ein weiteres Video zu "Nioh" veröffentlicht. Vorgestellt wird darin das actionreiche Eröffnungsfilmchen. Die Opening-Szene bekommt ihr zu Gesicht, sobald das herausfordernde Abenteuer beginnt. Und loslegen könnt ihr schon bald. Erscheinen wird "Nioh" hierzulande am 8. Februar 2017 für die PlayStation 4.

"In Nioh durchstreift der Spieler als Schwertkämpfer William das vom Krieg zerrüttete Japan", so die Entwickler zur Handlung. "William verdankt sein Überleben nur seinen Fähigkeiten mit der Klinge, denn das Land der Samurai wird von einer Finsternis heimgesucht, die über die gewöhnlichen Schrecken des Kriegs hinausgeht. Die Yokai lauern in den Schatten: Dämonen, die ihre ahnungslosen Opfer aus dem Hinterhalt angreifen."

