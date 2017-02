Nioh: Die Umsetzungen für die PS4 und die PS4 Pro im direkten Vergleich

Wenige Tage vor dem offiziellen Launch des Action-Titels "Nioh" erreichte uns ein Video, in dem die Umsetzungen für die originale PlayStation 4 auf der einen und die PlayStation 4 Pro auf der anderen Seite ausführlich unter die Lupe genommen werden. Welche Vorzüge warten auf der PS4 Pro?

In wenigen Tagen wird das vielversprechende Action-Abenteuer "Nioh" exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Passend zum nahenden Release des Titels nahmen sich die Kollegen von Digital Foundry der verschiedenen Versionen an.

Dabei fanden sie heraus, dass "Nioh" massiv von den technischen Vorzügen der PlayStation 4 Pro profitiert und in allen drei Darstellungs-Modi eine hervorragende Figur macht. Im Action-Mode wird der Titel auf der PlayStation 4 Pro beispielsweise in flüssigen 60 Bildern dargestellt, wobei die Auflösung zwischen 1080p und 720p schwankt. Im Movie-Mode werden stabile 30FPS bei einer Auflösung zwischen 2160p und 1440p geboten.

Nioh: So profitiert der Action-Titel von der PS4 Pro

In der kommenden Woche erscheint das Action-Rollenspiel "Nioh" exklusiv für die PlayStation 4 im weltweiten Handel. Das Review-Embargo ist jedoch bereits heute...

Im variablen Modus warten mindestens 30FPS und eine Auflösung von mindestens 2.304 × 1.296 Pixeln. Und wie sieht das Ganze auf der originalen PlayStation 4 aus? Hier wird "Nioh" im Action-Modus in 60FPS und 720p dargestellt. Im Movie-Mode werden auf der normalen Konsole wiederum 30 FPS geboten, während im variablen Modus eine dynamische Auflösung geboten wird. In beiden Fällen zieht die PS4 in Sachen Auflösung jedoch klar den Kürzeren.

Im abschließenden Fazit von Digital Foundry heißt es, dass es sich bei "Nioh", das hierzulande am 8. Februar erscheint, um den ersten Titel handelt, der sich auf der PS4 Pro deutlich von seinem Pendant auf der Standard-PS4 abhebt.

Aber seht selbst.

