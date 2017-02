Nioh: Testwertungen in der Übersicht

In der kommenden Woche erscheint das Action-Rollenspiel "Nioh" exklusiv für die PlayStation 4 im weltweiten Handel. Das Review-Embargo ist jedoch bereits heute gefallen.

Koei Tecmo, Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Team Ninja bringen das Action-Rollenspiel "Nioh" am 8. Februar 2017 exklusiv für die PlayStation 4 in den Handel. Doch nun sind bereits die ersten internationalen Testwertungen erschienen, die verraten, ob man unbedingt mit dem ersten westlichen Samurai William Adams in dieses von Dämonen beheimatete Japan reisen sollte.

Schaut man sich die ersten Wertungen an, dann erkennt man schnell, dass "Nioh" die Kritiker durchaus überzeugen konnte. So wird gelobt, dass man zwar Inspirationen aus der "Dark Souls"-Reihe bezieht, diese jedoch mit eigenen, interessanten Ideen kombiniert, die dem Spiel einen eigenen Charme verpassen.

Wie schwer das Spiel nun letztendlich ist, ist soweit schwer einzuschätzen. Denn einige Kritiker finden "Nioh" schwerer als "Dark Souls" und andere empfinden es als deutlich einfacher und zugänglicher als das From Software-Vorbild.

Erste Wertungen zu Nioh

Auch interessant