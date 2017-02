Overwatch: Bannwelle gegen 22.865 koreanische Spieler

In Korea wird viel gecheatet, was mitunter auch die westlichen Spieler betreffen kann. Inzwischen hat Blizzard Entertainment rigoros durchgegriffen und mehr als 22.000 Accounts gesperrt.

In Online-Spielen sind Cheater nach wie vor ein großes Problem. Das gilt vor allem in Korea. Im Fall von "Overwatch" hat Blizzard Entertainment inzwischen reagiert und nicht weniger als 22.865 koreanische Spieler gesperrt bzw. mit Sanktionen belegt, was auch die Spieler auf den westlichen Servern mit Freude begrüßen dürften. Die meisten Spieler traf es, da sie eine Third-Party-Software zum Einsatz kommen ließen und sich damit einen Vorteil verschafften.

Laut Blizzard Entertainment ist man sich im Klaren darüber, dass in "einigen Communities" Hacks sehr verbreitet sind. Und man möchte alles daran setzen, dieses Problem zu lösen. Account-Banns sind in Korea allerdings weniger effektiv, da die Spiele in erster Linie in Internet-Cafes – sogenannte PC Bangs – genutzt werden.

Die Betreiber vermieten das Spiel im Grunde nur und die Kunden zahlen für die gespielte Zeit. Sollte es zu einem Bann kommen, verlieren die Spieler lediglich ihren Fortschritt. In anderen Ländern müssten die Betroffenen ein neues Spiel erwerben. Den kompletten Bericht mit weiteren Erklärungen findet ihr bei den Redakteuren von PCGamer.

