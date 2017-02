Aktuell eilt die Crowdfunding-Kampagne zum Rollenspiel "Pillars of Eternity 2: Deadfire" von einem Erfolg zum nächsten. Wie bekannt gegeben wurde, kamen mittlerweile über zwei Millionen US-Dollar zusammen.

Vor wenigen Tagen wurden nicht nur die Arbeiten am Rollenspiel "Pillars of Eternity 2: Deadfire" offiziell angekündigt, darüber hinaus wurde auch eine passende Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen.

Wie eigentlich nicht anders zu erwarten war, ließen sich die Fans nicht lange bitten und verhalfen dieser umgehend zum Erfolg. So kam die von Obsidian Entertainment angepeilte Summe von 1,1 Millionen US-Dollar in gerade einmal 24 Stunden zusammen. Weitere Stretch-Goals wurden in den vergangenen Tagen erreicht.

Pillars of Eternity 2: Crowdfunding-Kampage steht bei über zwei Millionen US-Dollar

Die Verantwortlichen von Obsidian Entertainment können bereits einen enormen Erfolg feiern. Denn die Crowdfunding-Kampagne zu "Pillars of Eternity 2: Deadfire"...

Dank dieser werden unter anderem deutsche Sprachausgabe, eine Erhöhung der Level-Obergrenze von 16 auf 18, zwei Sub-Klassen pro Charakterklasse sowie ein siebter Begleiter den Weg in "Pillars of Eternity 2" finden. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, erreichte die Crowdfunding-Kampagne nun den nächsten Meilenstein in Form von zwei Millionen US-Dollar.

Mir dem neuesten Meilenstein wird eine noch umfangreichere künstliche Intelligenz umgesetzt. Gleichzeitig wurde mit 2,4 Millionen US-Dollar das nächste Stretch-Goal ausgerufen. Kommen auch diese zusammen, dürfen sich die Spieler auf mehr Sprachaufnahmen und eine koreanische Lokalisierung freuen.

Weitere Details zur aktuellen Crowdfunding-Kampagne sowie die Möglichkeit, "Pillars of Eternity 2: Deadfire" finanziell zu unterstützen, findet ihr unter dem folgenden Direkt-Link.

Quelle: Fig

Auch interessant