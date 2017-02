Pillars of Eternity 2: Multi-Class Charakter im Video vorgestellt

Erst kürzlich konnten die Macher von "Pillars of Eternity 2" einen großen Erfolg bei der Finanzierungsaktion zum Spiel feiern. In einem neuen Entwicklervideo wird nun das Multi-Class-System vorgestellt.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass die Entwickler von Obsidian Entertainment die Erwartungen der Crowdfunding-Aktion von dem Rollenspiel „Pillars of Eternity 2: Deadfire“ auf Fig übertreffen konnten. Damit wurden auch zwei Sub-Klassen bei den Charakteren über die Stretch Goals ermöglicht.

Auf dieses Multi-Class-System ging der Game Director Josh Sawyer nun in einem neuen Entwicklervideo ein. Dabei erklärt er, was das eigentlich bedeutet, wie es funktionieren wird und was die einzelnen Kombinationen für Vor- oder Nachteile mit sich bringen. Demnach wird es in „Pillars of Eternity 2: Deadfire“ grundsätzlich möglich sein, neben einer primären Klasse zunächst eine weitere Sub-Klassen zu wählen. Später kann noch eine weitere Sub-Klasse hinzugefügt werden. Um die Klassen aufzuwerten, werden sogenannte Power Levels und Power Points verwendet.

Mehr Informationen sind dem unten zu findenden Video zu entnehmen, indem Sawyer das Konzept detailliert auf einem Whiteboard vorstellt. Die Kampagne läuft am 25. Februar um zwei Uhr morgens aus.

Quelle: PCGamer

