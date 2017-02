PlayStation 4: Hat die Nase beim Line-Up 2017 vorne, meint Pachter

In einem aktuellen Statement sprach Michael Pachter unter anderem über das Line-Up der relevanten Systeme und sagt voraus, dass die PlayStation 4 in diesem Jahr die Nase vorne haben wird.

In der aktuellen Ausgabe der Webshow Pachter Factor sprach Michael Pachter über die relevanten Systeme und ihr Line-Up für das noch recht junge Jahr 2017.

Dabei kam er auf die Exklusiv-Line-ups der Plattformhalter Sony, Microsoft und Nintendo zu sprechen und gab zu verstehen, dass Sony hinsichtlich der exklusiven Titel die Nase vorne haben wird. Laut Pachter spannt Sony die Community zwar seit Jahren mit weniger aggressiven Line-ups für die PS4 auf die Folter, wird in diesem Jahr aber endlich zur vollen Stärke finden.

So wird die PlayStation 4 in der ersten Hälfte des Jahres 2017 mit exklusiven Titeln wie „Horizon: Zero Dawn“, „Nier Automata“, „Persona 5“ oder „Nioh“ bedacht. Weitere potentielle Highlights wie „The Last of Us Part II“ und „Days Gone“ werden um Laufe des Jahres folgen. Allerdings werden auch Nintendo und Microsoft das eine oder andere Ass im Ärmel haben.

In erster Linie bezieht sich Pachter hier auf Nintendos Switch und freut sich laut eigenen Angaben auf Titel wie Mario Kart“, „Zelda“, „Fire Emblem“ und „Splatoon 2“, mit denen Switch in diesem Jahr bedacht werden soll beziehungsweise bedacht werden könnte.

