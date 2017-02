PlayStation VR: Sony verzichtet derzeit auf große Werbekampagnen

Neue Hardware-Produkte möchten natürlich reichlich beworben werden. Denn nur so wird im Regelfall der Massenmarkt erreicht. Sinnvoll sind derartige Investitionen aber nur dann, wenn die Nachfrage bedient werden kann. Im Fall von PlayStation VR verzichtet Sony daher auf großangelegte Kampagnen. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern.

PlayStation VR verweilt schon seit September 2016 auf dem Markt. Viele potentielle Kunden werden davon vielleicht noch gar nichts mitbekommen haben, denn Sony verzichtet auf eine großangelegte Marketingaktion. Der Grund liegt darin, dass die Nachfrage noch immer die Produktionsmenge übersteigt, wie Warwick Light, der Leiter von Playstation UK, in einem aktuellen Interview betonte. Da Sony gegenüber den Kunden eine gewisse Verantwortung hat, wird auf eine großangelegte Marketingaktion vorerst verzichtet.

"Wir hatten einen ziemlich verhaltenen Start", so Light. "Wir wussten, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Also mussten wir vorsichtig sein, um zu verhindern, dass wir um das Produkt herum einen zu großen Hype aufbauen. Das war nicht ganz einfach, denn zugleich standen wir in der Verantwortung, den Massenmarkt wissen zu lassen, dass es einen lebensfähigen und erschwinglichen VR-Neueinsteiger gibt. Also mussten wir bei den Arten, wie wir das getan haben, sehr vorsichtig sein."

Statt mit einer groß angelegten TV-Kampagne an den Start zu gehen, wollte Sony beim Marketing von PlayStation VR etwas im Hintergrund bleiben. "Zu den cleversten Dingen, die wir gemacht haben, zählt die Installation eines gigantischen PlayStation VR-Headsets in der Kings Cross Station. Es hatte in den Medien viel Aufmerksamkeit erregt. Es war großartig, es bei BBC Breakfast zu sehen, wo hervorgehoben wurde, dass es dieses neue VR-Headset gibt."

SuperData hat sich in einer umfangreichen Analyse dem VR-Markt des Jahres 2016 gewidmet. Dabei kam heraus, dass PlayStation VR trotz des späteren Marktstarts d...

So zurückhaltend möchte Sony aber nicht bleiben. "Sobald wir das Lieferproblem gelöst haben, sind wir in der Lage, in Bezug auf VR mit einer viel größeren Mainstream-Botschaft nach außen zu treten", so Light abschließend. PlayStation VR kam im September 2016 zum Preis von 399 Euro in den Handel. Kompatibel ist das Headset mit allen PS4-Konsolen.

Auch interessant