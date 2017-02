Poochy & Yoshi’s Woolly World: Der Launch-Trailer zum sympathischen Abenteuer

Ab heute ist "Poochy & Yoshi's Woolly World", eine überarbeitete Version des sympathischen Wii U-Plattformers, auch für die Nintendo 3DS-Familie erhältlich. Passend dazu schickte Nintendo heute den entsprechenden Launch-Trailer ins Rennen.

In den vergangenen Monaten kündigte Nintendo verschiedene Nintendo 3DS-Portierungen von mehr oder weniger erfolgreichen Wii U-Titeln an.

Unter diesen befand sich neben dem "Super Mario Maker" auch der sympathische Plattformer "Yoshi’s Woolly World", der auf dem Nintendo 3DS unter dem Namen "Poochy & Yoshi’s Woolly World" ins Rennen geschickt wird. Wie es der Name bereits andeutet, werdet ihr auf dem Nintendo 3DS die Möglichkeit erhalten, das Abenteuer auch mit dem Vierbeiner Poochy in Angriff zu nehmen.

Poochy & Yoshi’s Woolly World zeigt sich im Launch-Trailer

Wie Nintendo im Zuge einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, ist "Poochy & Yoshi’s Woolly World" ab sofort auch hierzulande für die Nintendo 3DS-Familie erhältlich. Passend dazu präsentiert uns das japanische Unternehmen den stimmigen Launch-Trailer. Zur Handlung heißt es von offizieller Seite: "Der tückische Hexenmeister Kamek hat fast alle Yoshis, die das idyllische Woll-Atoll bevölkern, in Garnknäuel verwandelt und entführt."

"Keine Frage, dass alle übrigen Yoshis beschliessen, den Finsterling zu jagen und ihre Kameraden zu befreien. Und so beginnt ein neues, grosses Yoshi-Abenteuer! In den sechs völlig unterschiedlich gestrickten Welten dieses ausgelassenen 2D-Jump & Runs muss Yoshi springen, hüpfen, rennen, stampfen und flattern was das Zeug hält, oder seine Gegner in bewährter Manier gleich ganz verschlingen."

