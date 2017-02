PS4: Nutzeroberfläche nicht mehr flüssig scrollbar – Umfrage

Bei vielen PS4-Spielern flutscht es offenbar nicht mehr. Gemeint ist damit die Benutzeroberfläche der Konsole, die Berichten zufolge zu spürbaren Ladezeiten neigt. In einer Umfrage könnt ihr uns wissen lassen, ob auch ihr betroffen seid.

Zahlreiche Spieler berichten seit einiger Zeit davon, dass die Benutzeroberfläche der PlayStation 4 etwas träger geworden ist. Nachdem es ursprünglich möglich war, sich flüssig durch die einzelnen Menüpunkte zu navigieren, soll es inzwischen zu spürbaren Verzögerungen kommen. Das heißt, es dauert immer einen kleinen Augenblick, bis der jeweilige Eintrag vollständig zu sehen ist.

Die Verzögerungen sind vor allem bei der Anzeige der "Neuigkeiten“ und beim Scrollen durch die Apps und Spiele zu beobachten, wie play3.de und Kotaku übereinstimmend berichten. Betroffen seien die PlayStation 4 als auch die PS4 Pro, sodass ein Hardware-Problem ausgeschlossen werden kann. Da eine Trennung der Internetverbindung positive Auswirkungen hat, ist davon auszugehen, dass die Verzögerungen etwas mit den Internetanfragen zu tun zu haben.

Da das Problem recht verbreitet zu sein scheint, haben die Kollegen von play3.de eine Umfafrage gestartet, in der sie von euch wissen wollen, ob auch die Menüs eurer PlayStation 4 dazu neigen, sich nicht mehr ganz so flutschig scrollen zu lassen. An der Umfrage könnt ihr unterhalb dieser Zeilen teilnehmen.

